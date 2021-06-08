4G ускоряется на курортах Большого Сочи

МТС закрыла белые пятна по пути следования поездов и электричек из Краснодара до Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае стартовал курортный сезон, в связи с этим увеличился поток туристов. В МТС подготовились и улучшили работу сети на побережье для комфорта отдыхающих и местных жителей. Если раньше в малонаселенных пунктах сеть могла теряться, то на сегодняшний день «пробелы» исключили.

- МТС улучшила работу сети в одном из наиболее популярных и доступных для летнего отдыха районов Большого Сочи – Лазаревском.

МТС закрыла белые пятна по пути следования поездов и электричек на участке Краснодар-Лазаревское. Это станции Макопсе, Волконка, Чемитоквадже, Глубокая Щель, Головинка, Нижняя Беранда.

- Увеличилась скорость 4G-интернета на всей территории прибрежной зоны района, составляющей более 100 километров. Впервые сеть появилась в небольшом ауле Калеж с населением до 400 жителей. Так же, как и в близлежащих селениях – Хаджико, Мамедова Щель, Алексеевское – МТС – единственный оператор, имеющий базовые станции в этих населенных пунктах, обеспечивающие устойчивый сигнал для голосовой связи и интернета, - добавили в МТС.

Сеть МТС позволяет не только общаться и пользоваться интернетом. Компания разработала мобильный туристический аудиогид по Лазаревскому району. Он рассказывает об истории древнего народа, населявшего когда-то эти земли.

- С помощью смартфона с интернетом абонент любого оператора может скачать экскурсию «Культурный код Шапсугии» на izi.Travel и совершить бесплатную экскурсию по территории района. Мы рады, что сети, которые мы развиваем для общения, могут быть полезны пользователям еще и как инструмент получения новых знаний, знакомства с историей и культурой региона, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.