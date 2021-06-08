Современный остановочный комплекс с электронным табло установят у цирка в Краснодаре

Цирк очистили от ларьков. Фото: администрация Краснодара

Территорию, прилегающую к краснодарскому цирку, расчистили от торговых ларьков. Теперь здесь, на участке улицы Калинина от Октябрьской до Рашпилевской, много свободного пространства. В мэрии Краснодара предложили озеленить ее и превратить в остановочный комплекс для общественного транспорта. Эскиз его уже представили на заседании Городской Думы.

Для того чтобы не упустить важных деталей при разработке проекта, сотрудники департамента архитектуры и градостроительства провели несколько выездных совещаний.

— Специалисты пообщались с пассажирами и водителями пригородных маршрутов. Поэтому в нашем проекте мы постарались учесть потребности и транспортных перевозчиков, и главное — пассажиров — жителей и гостей города, которые приезжают в Краснодар на работу, отправляются из этой точки по делам, пересаживаются здесь на другие виды транспорта, — сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Проект создан с учетом реконструкции бывших Скобяных рядов в крупный транспортный узел. Стройка будет длиться с августа по октябрь. Ожидается, что на современных остановках появится интерактивное табло со временем прихода транспорта.