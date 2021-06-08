Цирковое шоу-мюзикл «Буратино» приедет в Сочи

В шоу участвуют акробаты всемирно известного Cirque du Soleil, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, а также солисты проекта «Голос».

Творческий коллектив «РомановАрена» представит гала-шоу для всей семьи с участием всемирно известных артистов. Зрители смогут увидеть «Буратино» в абсолютно новом, грандиозном формате. Любимая сказка детства оживет на сцене в невероятном, красочном цирковом представлении с элементами мюзикла!

- «Буратино» - это симбиоз классической сказки и целого набора умопомрачительных акробатических и музыкальных номеров, которые сплелись в одном цирковом шоу, - рассказывают организаторы. - Трогательная и волшебно-поучительная история очарует вас потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра.

Среди них акробаты всемирно известного Cirque du Soleil, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, а также солисты проекта «Голос». Зрители получат возможность насладиться номером «Glass balance», в котором стеклянные фужеры и рюмки будут балансировать на острие ножа.

Взрослые смогут погрузиться в атмосферу детства и увидеть «Буратино» в непривычном для себя формате, а юных зрителей не оставят равнодушными яркие декорации и красивые акробатические номера.

Продолжительность шоу - 1,5 часа, без антракта.

Мюзикл запланирован на 18 июня в 19:00, 19 и 20 июня в 16:30 и 19:00.

Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, КЗ "Фестивальный".

Тел. 8 (862) 262-47-77

Цена билетов - от 1000 рублей.

Возрастные ограничения 0+