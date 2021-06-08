На «Роза Хутор» проходит летняя смена для особенных детей и их родителей

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Летняя смена, которая проходит на курорте с 1 по 12 июня, направлена на интенсивную спортивную подготовку и обучение самостоятельности подростков и молодых людей с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и другими видами инвалидности. Параллельно проводится реабилитация их взрослых родителей, которые годами находятся в состоянии физического и психического истощения, пребывая в созависимых отношениях с собственными детьми. Программа «Лига мечты» проводит экспериментальную смену, в которой дети с родителями практически не пересекаются. Дети все время находятся под руководством инструкторов, которые подготовили насыщенную спортивную программу: занятия волейболом, фитнесом, растяжкой, роллер-спортом и другими видами физической активности. Параллельно интенсив проходят и родители. Они ежедневно занимаются зумбой, йогой, живописью, отправляются в пешие прогулки по горам, проходят психологические тренинги. Под руководством психолога проводятся замеры, на основе которых «Лига мечты» разработает методическое пособие, которое позволит тиражировать опыт проведения подобных смен в разных регионах страны.

Наталья Белоголовцева, руководитель программы «Лига мечты» отмечает: «Мы активно тестируем направление инклюзивного туризма для наших подопечных семей. Такая модель пользуется огромным спросом и эффективно сказывается на физическом и ментальном здоровье не только детей, но и их родителей. Подобный формат путешествия — это отличный способ посетить новые города, найти единомышленников, поработать с командой профессионалов и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений. Этим летом мы готовим несколько смен на базе российских курортов и работаем над тем, чтобы программа стала круглогодичной».

Смена проходит при поддержке курорта «Роза Хутор» и Отеля Азимут Фристайл, которые активно участвуют в программе «Лига мечты» и не боятся принимать особенных туристов.

«Лига Мечты» - инновационная социальная программа, благодаря которой люди с особыми возможностями здоровья занимаются сложнокоординационными видами спорта, считавшимися для них недоступными: горными лыжами, роллер спортом, командными игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, футболом, керлингом на траве, бадминтоном и др.).

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой. За время своего существования уникальная реабилитационная программа помогла уже тысячам детей и взрослых. Занятия горнолыжным спортом по специальной методике с помощью обученных инструкторов позволяют ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная задача программы – увеличение количества центров и регионов присутствия в целях повышения доступности терапевтического спорта. Сегодня «Лига Мечты» - это уже 41 субъект Российской Федерации, 57 горнолыжных склонов, 65 центров по роллер спорту, более 800 профессиональных инструкторов, более 10 000 участников по всей стране в возрасте от 3 лет до 82 лет.