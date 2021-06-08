В Сочи начал цвести самый опасный цветок Кавказа

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

В горах Сочи начал цвести Ясенец кавказский. Опасный цветок с сильным эфирным ароматом, который можно услышать даже издалека. В состав масла растения входят анетол и метилхавикол, пары которых могут вызвать глубокий ожог слизистой горла и носа.

- Самый большой вред в растении – цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей они могут сделать химический ожог второй степени, - рассказывают «КП»-Кубань» в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Однако Ясенец кавказский опасен только когда растет. В засушенном виде он полезен – его добавляют в блюда или чай, а еще его применяют для лечения разных болезней. Но важно знать – полезные свойства растения правильно применить могут только эксперты.