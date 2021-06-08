Женщина и ребенок пострадали в ДТП с фурой под Крымском

Фото: instagram.com/chp.nvrsk_2.0

Авария случилась на автодороге Крымск-Джигинка 8 июня. По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом врезался в «Киа Рио». От удара иномарка вылетела на встречку, где врезалась в «Ладу Гранту». Затем грузовик по инерции поехал прямо и задел большегруз.

Фото: instagram.com/chp.nvrsk_2.0

- В ДТП пострадали 31-летняя женщина за рулем «Лады» и ее четырехлетний сын. Их доставили в больницу, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Серьезных травм пострадавшие не получили. Точные обстоятельства случившегося уточняются.