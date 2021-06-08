На Кубани более 1,7 миллиона границ земельных участков включили в ЕГРН

Росреестр Краснодарского края

В Краснодарском крае 1 июня около 1,7 миллионов участков с границами занесли в реестр ЕГРН. Их общая площадь составила 63,7%. В прошлом же году этот показатель составил 60,5%.

В марте 2020 года в рамках указания Президента России об обеспечении достоверности сведений в государственных информационных ресурсах Росреестр принял комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. В его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» со всеми субъектами РФ. Сейчас идет работа по выявлению правообладателей этих объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, уточнению и внесению сведений в ЕГРН. Это необходимо для исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, снижения рисков земельных споров и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости.

- В целом будет обеспечена возможность создания новых цифровых сервисов, повысится качество оказания услуг гражданам, - сообщают краснодарские специалисты.

Напомним, что Кубань станет одним из четырех пилотных регионов России, где до конца года будет реализован эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Платформа объединит в себе данные о земле и недвижимости из 12 федеральных информационных ресурсов и нескольких региональных. Создание ЕИР позволит исключить дублирование сведений и, что важно, упростить поиск информации для физических и юридических лиц.