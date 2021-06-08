В Сочи случилось крупное ДТП с такси в тоннеле

Фото: ЮРПСО МЧС России

Авария произошла утром 8 июня в тоннеле дублера Курортного проспекта. Там столкнулись два автомобиля – машина такси Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C63 AMG.

На место ДТП вместе с медиками прибыли спасатели. Они открыли капот «фольца» и отключили аккумулятор, чтобы машина не загорелась. Зажатого в салоне водителя такси передали врачам Скорой помощи.

Фото: ЮРПСО МЧС России

- По предварительному диагнозу, в результате ДТП 47-летний мужчина получил закрытую ЧМТ и травму спины, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

При этом водителю и пассажиру Mercedes-Benz помощь не потребовалась. Они самостоятельно покинули транспортное средство. Кроме того, спасатели помогли дорожным службам расчистить дорогу от последствий – водитель убрал с дороги авто знак, врезавшись в отбойник.