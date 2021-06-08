На Кубани в нацпарке ежегодно выводят по 10 новых сортов пшеницы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Национальный центр зерна имени Лукьяненко на Кубани ежегодно выводит по десять новых сортов пшеницы. Губернатор Кубани Кондратьев вместе с председателем ЗСК региона Юрием Бурлачко осмотрел открытую площадку учреждения.

– Инновации и научный подход позволят развиваться аграрной сфере нашего региона и не только выращивать пшеницу высокого качества, но и выводить новые сорта пшеницы. Теперь нужно уделить большое внимание переработке, чтобы поставлять на экспорт качественную нашу муку, - сказал глава края Вениамин Кондратьев.

Отметим, что всего центр разрабатывает около 80 перспективных сортов пшеницы, ячменя и гороха. Благодаря этому учреждение постоянно расширяет географию поставок зерна, из выведенных на Кубани сортов выращивают половину экспортной пшеницы России.