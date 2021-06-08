В Краснодаре станет больше бесплатных туалетов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава города Евгений Первышов дал поручение увеличить количество бесплатных туалетов в городе и округах после встречи с жителями Юбилейного микрорайона.

— Эту программу необходимо развивать. Речь должна идти не только о строительстве еще одного модуля в Рождественском парке, надо посмотреть по другим территориям — к главам обращаюсь, посмотрите, какие ещё есть дополнительные потребности в этой части, - сказал Первышов.

Отметим, что сейчас в городе открыты десять бесплатных туалетов в сквере «Пограничников»; в Фестивальном сквере; в Молодежном сквере; в сквере Дружбы народов; в Майском сквере; на территории Ботанического сада, в сквере Казачьей славы, в Вишняковом сквере, а также в скверах имени 80-летия образования Кубани и «Субботнем».

Следующий бесплатный туалет откроют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Все уборные кабинки будут работать по специальному графику – до 31 октября с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря с 10:00 до 20:00.