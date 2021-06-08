На Черноморском побережье закончатся осадки

При этом максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла Фото: София ФОМЕНКО

По сообщениям синоптиков, на побережье Черного моря с 8 по 14 июня осадков не ожидается. Однако это касается только морских городов, на основной территории Кубани осадки все еще возможны. Днем и вечером 10 и 11 июня в нескольких районах пройдут ливни, а на участке от Анапы до Геленджика 10 июня ожидается сильный ветер до 14 метров в секунду.

При этом температура ночью будет от 11 до 16 градусов, а днем – от 22 до 27 градусов тепла.