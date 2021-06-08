Фото: sochi.ru.

В Сочи перекроют Театральную площадь из-за приема медалистов. Движение будет временно ограничено в течение суток с вечера 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- 26 июня в здании Зимнего театра и на площади состоится торжественный прием выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», - уточнили в пресс-службе. - В связи с этим будет ограничено движение и парковка автотранспорта с 20:00 25 июня на сутки.

В управлении по образованию и науке уточнили, что в Сочи 238 выпускников 11-х классов претендуют на получение аттестата с отличием и будут награждены медалью «За особые успехи в учении» при условии получения более 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и баллов не ниже минимальных на итоговой аттестации по всем учебным предметам.