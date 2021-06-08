На Кубани в школьное меню собираются включить каши из полбы

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани школьное меню собираются включить каши из полбы. Такое предложение высказали специалисты Национального центра зерна имени Лукьяненко. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Предложение поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Нам важно, чтобы в рационе школьников была вкусная и здоровая пища. От этого напрямую зависит их здоровье в будущем и общее развитие организма, - отметил глава региона

По его словам, необходимо проработать механизм и включить кашу в школьное питание.

В пресс-службе напомнили, что полба, в отличие от пшеницы, содержит больше полезных микроэлементов. Среди положительных свойств крупы - нормализация уровня сахара в крови, работы эндокринной и нервной системы, сердца, сосудов. Считается, что полба увеличивает работоспособность, улучшает память и повышает иммунитет.