Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

Житель Кубани станет фигурантом уголовного дела за сбор краснокнижной иглицы колхидской на природоохранной территории. Он причинил ущерб природе на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Нарушитель, безработный житель Апшеронского района, был задержан во время рейда по Лагонакскому отделу. Мужчина успел срезать более 1 тыс. веток редких растений.

- Данное нарушение попадает под действие статьи 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», - прокомментировали в заповеднике. - Материалы дела переданы в отдел МВД России по Майкопскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Иглица изъята и приобщена в качестве вещественных доказательств.