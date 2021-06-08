Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 июня 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 9 июня 2021 ожидается сразу в ряде округов курорта. Уже несколько месяцев здесь не стихают работы на основных сетях. Рабочие практически сутками приводят в порядок коммуникации. На время обновления сетей они вынуждены временно прекращать подачу электроэнергии.

«КП» – Кубань» выяснила, где будут отключения света в Сочи 9 июня 2021.

В Адлерском районе на улицах Черновицкая, Суздальская, СО «Золотой Гребешок», селе Верхнениколаевское на улицах Мостовая, Кузнечная, Междуреченская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Искры, Демократическая, Старонасыпная, Насыпная, Пензенская, Тихая, Дубравская, Пастушечья, Попова, Полевая, Урицкого, Цимлянская, Геленджикская, Афипская и Брянская.. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть в санатории «Спутник», на улицах Кипарисовая, Малая, Береговая (все – частично), селе Каштаны, СНТ «Родничок», селе Красная Воля на улице Володи Ульянова (частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», улицах Грибоедова 1-50 (д/с №27), Лысая Гора 1-30, Серафимовича, 5-25, Учительская 20-35, Краснодонская и Армянская (две последние – частично)..

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 07:00 и 19:00 на улицах Кипарисовая и Пластунская (обе – частично), переулке Вишневый, СНТ Вишневый, переулках Лавровый и Юртовский (частично), улицах Севастопольская и Параллельная (обе – частично), переулке Севастопольский, 3/1, улицах Невская, 50а, Тоннельная, Рахманинова, Виноградная и Пирогова (все – частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Лазаревское на улицах Победы 100, поселке Зубова щель на улице Амурская, поселке Головинка на улице Линейная, поселке Верхне Армянское Лоо в переулке Лорийский и на улице Краснооктябрьская, поселке Солох-Аул на улицах Кошмана, Ноябрьская и Персиковая, переулке Шедокский, поселке Дагомыс на улице Батумское шоссе.

п. Лазаревское ул. Победы 100; п. Зубова щель ул. Амурская (частично); п. Головинка ул. Линейная, п. Верхне Армянское Лоо, пер. Лорийский, ул. Краснооктябрьская, п. Солох-Аул ул. Кошмана, ул. Ноябрьская, ул. Персиковая, пер. Шедокский; п. Дагомыс ул. Батумское шоссе.