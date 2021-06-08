Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения — 2-3 часа Фото: Юлия БАРАНОВА

Около 2 тысяч жителей Краснодара остались без света. Последствия аварии оперативно устраняют. Об этом сообщили в пресс-службе краевого центра.

- В городе в 21:50 произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «ОБД-7». В настоящее время на устранении аварии работают аварийные бригады «НЭСК — электросети», - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы уточнила, что отключение произошло в границах улиц 1-го Мая, Восточно-Кругликовская, Александровская, Букетная, Елисейская, Манежная, Мирная, Столбовая.

Последствия аварии постепенно устраняют и запитывают трансформаторные подстанции и жилые дома. Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения — 2–3 часа.