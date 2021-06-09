Фото: архив КП

На Кубани у пенсионера забрали боеприпасы, которые он хранил 40 лет в шкафу. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в станице Ладожская, Усть-Лабинского района. У местного жителя в доме были обнаружены и изъяты 89 патронов калибра 5,6 мм и такого же калибра неполный затвор к карабину.

76-летний хозяин домовладения ранее не был судим. Он пояснил правоохранителям, что привез боеприпасы из республики в 80-х годах ХХ века.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.