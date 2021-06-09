Фото: instagram.com/natali_vetdoc/

В Краснодаре кот умер после обработки от блох. Хозяева облили животное спреем и завернули в пакет. Об этом рассказала в своем личном блоге ветеринарный врач краевого центра Наталья Федосеева.

- Животное поступило в клинику в предсмертном состоянии, - написала на своей странице в Instagram ветеринар. – Температура на критически низкой отметке, расширенные зрачки, слюни, которые текут рекой.

Она пояснила, что хозяева обработали кота спреем, предназначенным для защиты от насекомых человека, но не животных. По совету из интернета питомца после этого упаковали в целлофан, чтобы блохи не разбежались по дому.

- Ужасная глупость владельцев стоила коту жизни, - заключила Наталья Федосеева. – У животного наступило сильнейшее отравление – и контактное, и респираторное (питомец сильно надышался средством).