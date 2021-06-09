Погода в Краснодаре на 9 июня 2021 года: жара установится в краевом центре

На Кубань пришла жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящее лето приходит на Кубань. После затяжных дождей в регионе возвращается солнце и ясная погода. Вместе с ней на Краснодарский край идет долгожданное потепление.

Из-за «дождливого» циклона столбики термометров отклонились от привычных значений на несколько градусов. Сейчас они наверстывают упущенное.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 9 июня 2021 года.

- Ожидается солнце и ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра не превысят 9 м/с.