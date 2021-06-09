Мэрия Краснодара профинансирует строительство логистического центра школьного питания

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэрия Краснодара решила выделить деньги на строительство логистического центра школьного комбината. Для создания производственной базы направлено 187,7 млн руб.

- В настоящее время закупками продуктов занимаются сами учреждения, они работают с мелкими поставщиками, которые не всегда поставляют продукцию надлежащего качества. Оптовые закупки позволят работать напрямую с производителями, что отразится на закупочной цене, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что помещения для нового логистического центра приобретут в той части города, где есть такая потребность и где будут вводиться новые школы.

В настоящее время Комбинат школьного питания № 1 организует питание 60 тысяч учащихся в 47 школах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что всего в Краснодарском крае более 700 тысяч школьников, в целом процент охвата горячим питанием составляет 98-99% – это один из самых высоких показателей в стране.