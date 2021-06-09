В Западном округе Краснодара в 2021 году отремонтируют 14 участков дорог

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В Западном округе Краснодара будут поэтапно решаться вопросы развития дорожной инфраструктуры, благоустройства территорий, здесь также запланировано берегоукрепление реки Кубань.

- В этом году на территории округа по нацпроекту приведут в порядок 14 участков дорог. В том числе, до 1 сентября обновят гравийное покрытие по улице Минской от Харьковской до Коллекторной, по улице Вольной от Минской до Косогорной и по улице Косогорной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также в планах укрепить правый берег реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка. Проект уже прошел государственную экспертизу. После финансирования власти найдут подрядчика и приступят к работам.