В Краснодарском крае охотник застрелил двух беременных самок благородного оленя

Расследование дела продолжается
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Факт незаконной охоты выявили в Мостовском районе. Там в зоологическом заказнике «Псебайский» мужчина застрелил двух беременных самок благородного оленя. Он намеревался продать мясо.
Возбуждено уголовное дело.
- Незаконная охота велась на особо охраняемой природной территории. В результате преступных действий минприроды региона нанесён особо крупный ущерб на 140 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.