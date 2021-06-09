В Краснодарском крае охотник застрелил двух беременных самок благородного оленя

Расследование дела продолжается Фото: Иван ПРОХОРОВ

Факт незаконной охоты выявили в Мостовском районе. Там в зоологическом заказнике «Псебайский» мужчина застрелил двух беременных самок благородного оленя. Он намеревался продать мясо.

Возбуждено уголовное дело.

- Незаконная охота велась на особо охраняемой природной территории. В результате преступных действий минприроды региона нанесён особо крупный ущерб на 140 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.