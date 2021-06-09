Пьяный мужчина на мопеде спровоцировал ДТП в Новороссийске

Фото пресс-службы краевого ГИБДД

Авария с мопедистом произошла 8 июня около восьми часов вечера в Новороссийске. По предварительным данным, 40-летний мужчина на двухколесном «Хонда Дио» влетел в «Хендай Солярис», который поворачивал налево.

- У водителя мопеда имелись признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Мужчину с травмами госпитализировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что мопедист был лишен прав управления, но все равно сел за руль. Проверка продолжается.

На дорогах Краснодарского края 8 июня сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 16 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения различной степени тяжести.