В двух районах Кубани в ночь на 9 июня река чуть не вышла из берегов

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о продвижении паводочной волны по реке Чамлык. Уровень воды может подняться до неблагоприятной отметки.

В ночь на 9 июня река чуть не вышла из берегов.

- Во всех сельских поселениях Курганинского и Лабинского районов, через которые протекает река Чалмык, организован мониторинг. Подготовлены пункты временного размещения, плавсредства и техника для возможной эвакуации людей и имущества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что около ноля часов 9 июня с электронного датчика контроля поступило сообщение о достижении неблагоприятной отметки. С 1:20 уровень воды в Чамлыке начал снижаться. В итоге из берегов река не вышла, угрозы не представляет.

Сотрудники МЧС продолжают мониторить обстановку. В случае ЧС необходимо звонить на 01, 101 или 112.