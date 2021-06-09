Коллективный иммунитет от коронавируса на Кубани появится уже осенью 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Краснодарском крае продолжается уже более шести месяцев. Она стартовала еще в конце прошлого года. За это время прививку от инфекции сделали свыше 600 тысяч человек. Но каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

- Коллективный иммунитет появляется, когда процент вакцинированных людей превышает 60%. Наша задача – добиться, что это порог был пройден до сентября-октября этого года. Чтобы свыше 60% людей привились в течение лета, до сентября. Наш крайний резерв – октябрь этого года, – сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

Сейчас прививку от COVID-19 сделали около 22-24% населения Кубани.