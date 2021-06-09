Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани работает 980 летних детских лагерей

Вице-губернатор Кубани по соцвопросам Анна Минькова проверила работу пришкольных лагерей края. Она посетила школу №41 в Краснодаре, где на время каникул открыли два лагеря. В первую смену их должны посетить 175 детей.

- Стабильная эпидемиологическая ситуация в регионе позволила возобновить работу детских летних лагерей при школах. Мы используем все новые техники развития детей - робототехнику, кванториумы, лаборатории безопасности, интересные экскурсии и спектакли, – сказала Анна Минькова.

Отметим, что летом 2021 года на Кубани будет 980 лагерей дневного пребывания. В них отдохнут около 96 тысяч детей. Сейчас часть лагерей уже работает, оставшиеся же откроются после итоговой аттестации выпускников.