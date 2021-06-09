В Сочи до 2025 года построят 50 школ и детских садов

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В Сочи наметили план до 2025 года – на курорте планируется построить порядка 50 объектов отрасли образования. Сейчас возводятся 4 школы и два блока детских садов – их сдадут уже до конца этого года.

– Строительство объектов отрасли образования – стратегическая задача для развития города. Параллельно мы проектируем новое строительство социальных объектов, участвуем во всех возможных федеральных и региональных программах для привлечения дополнительного финансирования, – рассказал заместитель главы города Алексей Соколов.

В 2021 году также начнут возводить еще 10 школ и детских садов, которые проектировали год назад. К 2025 году их построят 50.