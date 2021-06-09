На Кубани отправили под суд крупных молочных мошенников

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Следком Краснодара закончил расследование уголовного дело в отношении двух местных жителей 40 и 50 лет. Их обвиняют в мошенничестве.

Расследование установило, что напарники создали липовое ОАО по производству фермерской продукции, разделив его на акции по 500 рублей каждую. После этого они наняли работников, которые привели к покупке акций 11 персонажей. Лже-бизнесмены получили от них 770 тысяч рублей и оставили их себе.

После такой «удачной» сделки напарники решили открыть новую компанию по строительству 210 домиков в Северском районе Кубани. Они разместили рекламу в интернете, на которую пришел приезжий мужчина. Он заплатил злоумышленникам два миллиона, после чего деньги просто похитили.

- На период предварительного следствия фигурантам уголовного дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело с обвинительным делом ушло в суд. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.