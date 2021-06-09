В Краснодаре законсервирован один обсерватор

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В Краснодаре законсерован один обсерватор. Он возобновит работу за два часа, если на Кубани будет зафиксирован завозный случай заболевания коронавируса.

- Во время пандемии в Краснодаре работало 10 обсерваторов. Они всего числились при отелях. Сейчас у нас законсервирован один обсерватор – в отеле «Платан». Если на Кубани будет зафиксирован завозной случаи заражения коронавирусом, он запустится за два часа. Есть даже специальная дежурная группа, – сказала Светлана Харламова, начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара.

Отмечается, что обсерватор будет рассчитан на 160 коек.