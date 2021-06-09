AVA GROUP – участник Сочинского всероссийского жилищного конгресса

Фото: AVA GROUP

С 7 по 11 июня в Сочи проходит крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B - Сочинский Всероссийский жилищный конгресс.

Традиционно Конгресс собирает около 5000 участников и охватывает важнейшие сегменты рынка недвижимости: жилищное строительство, риэлтерский бизнес, коммерческую недвижимость, ипотечное кредитование, информационные ресурсы для девелоперов и.т.д.

В рамках мероприятия проходят мастер-классы и коммерческие тренинги ведущих практиков и экспертов в сфере в девелопмента, бизнес-туры по объектам недвижимости Сочи, тематические выставки и семинары.

Группа компаний «АВА» принимает активное участие в отраслевых мероприятиях. В рамках конференции представители холдинга выступят с докладами, в которых расскажут о новейших тенденциях и поделятся свежими кейсами. Вице-президент по стратегическому развитию AVA GROUP в Сочи Даниил Карбивник представит доклад о получении проектно-разрешительной документации. Вице-президент по коммерции Ольга Нарт расскажет о трендах в сфере девелопмента. Завершится работа конгресса бизнес – туром по объектам компании

- Мероприятия такого формата считаем важным инструментом для обмена мнениями, опытом с коллегами. Мы готовы делиться собственными наработками, которые уже показали свою эффективность в работе нашей компании. Говоря о проектах компании в Сочи отмечу, что все объекты строятся исключительно в рамках договора об устойчивом комплексном развитии территории, т.е. предусматривают не только строительство жилых объектов, но и создание социальной, инженерной инфраструктуры. При подготовке мы учитываем такие факторы как особенности ландшафта, транспортная доступность, будущая инфраструктура. Как всегда мы с большим вниманием подходим к благоустройству придомовых территорий, где каждому жителю будет комфортно, – отметил вице – президент по развитию АВА Групп в Сочи Даниил Карбивник.

Особое внимание участников конгресса привлек новый флагманский проект «АВА Групп» – ЖК «Кислород», строящийся на северном склоне горы Бытха в семи минутах езды от Курортного проспекта. «Презентация показала высокий интерес к проекту как со стороны покупателей и инвесторов, так и со стороны профессионального сообщества. Это надежный инструмент вложения денежных средств и объект для улучшения жилищных условий, т.к. он полностью реализуется в рамках 214-ФЗ. Мы считаем, что эко-квартал «Кислород» по праву станет украшением нашего города-курорта, т.к. включает в себя разнообразную социальную инфраструктуру: образовательные учреждения, медицинский кластер и современный обустроенный городской парк. При этом, строительство социальной инфраструктуры решит в том числе будет. Это идеальный вариант для воплощения мечты жизни у моря каждого россиянина - отметила вице-президент по коммерции «АВА Групп» Ольга Нарт.