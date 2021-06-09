Жителей Туапсе планируют подключить к природному газу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителей Туапсинского района хотят подключить к природному газу. Сейчас потребителям поставляют сжиженный газ в баллонах, однако оператор «Туапсегоргаз» находится в предбанкротном состоянии. Выходы из ситуации ищет администрация края.

- Давайте рассмотрим возможность выделить субсидии району для погашения стоимости газа. Однако существует еще один верный перспективный путь – перейти району на природный газ. Это решит проблему и снизит плату за газ, - сказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Специалисты начинают анализ возможного подключения к природному газу. А пока потребителям будут развозить сжиженный газ, оператор закупил баллоны на 650 тысяч рублей.