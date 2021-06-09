В Сочи Парке откроют нон-стоп кинотеатр мультиков

Киностудия «Союзмультфильм» откроет кинотеатр в Сочи Парке. Там без перерыва будут показывать одни мультики. Первые показы стартуют в середине июня. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

- Первый мультфильм мы покажем в день 85-летия легендарной киностудии «Союзмультфильм». В репертуаре – любимая классика «Ну, погоди!», новые сериалы «Чуч-Мяуч», «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова», «Простоквашино» и другие мультфильмы легендарной киностудии, - рассказал собеседник агенства.

Показы будут идти нон-стоп – с 11:00 до 21:00. Посещение кинотеатра не требует доплат, оно входит в единый билет.