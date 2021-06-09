В «Орлёнке» дети строят «Дом мечты»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Фестиваль энергосбережения и экологии собрал во Всероссийском детском центре 75 ребят. Это дети, имеющие достижения в области физики, математики и энергетики, занимающиеся разработкой проектов по отраслям топливно-энергетического комплекса, а также проектов, направленных на бережное отношение к природе и экологии.

«В современных реалиях и взрослые, и дети должны учиться бережному отношению к окружающей среде и разумному использованию ресурсов. На фестивале «#ВместеЯрче» орлята под началом опытных специалистов топливно-энергетического комплекса на практике знакомятся с современными энергосберегающими технологиями, посещают лекции, квесты и мастер-классы. Уверен, что эта смена принесёт ребятам много прикладных знаний об энергетике, экологии и энергоэффективности, которыми они будут пользоваться, когда вернутся домой, и делиться ими с семьёй и друзьями» , – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Партнёрами смены выступают шесть крупных компаний: ПАО «Россети Кубань», Информационный центр атомной отрасли, ПАО «РусГидро», ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Специалисты проводят интерактивные лекции, мастер-классы, командные игры, а также знакомят ребят с инженерными специальностями, связанными с современными экологичными и ресурсосберегающими энергетическими технологиями.

Орлята уже успели побывать на лектории «Энергетика – драйвер науки и технологий», приняли участие в образовательной игре «Энергоквиз» и интерактивном занятии «Круговорот электроэнергии».

В рамках программы дети создают макеты энергетических объектов, проводят опыты на получение энергии с помощью привычных предметов. Так, сейчас орлята строят макет «Двора мечты». Мальчишки и девчонки проектируют и презентуют инновационный дом с применением энергосберегающих технологий.

Программа продлится до 19 июня 2021 года. Её организаторами выступают: благотворительный фонд «Надёжная смена», ВДЦ «Орлёнок».