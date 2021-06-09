В центре Краснодара парковки обустроят в парклеты

Фото: https://www.instagram.com/p/CP3G3aplPl2/

Администрация Краснодара предложила местным бизнесменам обустроить рядом с их заведениями парклеты (небольшие зоны отдыха, которые продолжают тротуар). В основном их устанавливают на парковках в один уровень с тротуаром и превращают их в парковочное пространство.

Содержатся такие места предпринимателями или местными жителями, при этом они доступны для всех. Площадка может состоять из мест для сидения, небольшого озеленения, парковки для велосипедов и предметов искусства.

- Парклеты показывают разнообразие и творческий потенциал людей и компаний, которые их спонсируют и разрабатывают. Они также отражают стремление города поощрять пешие прогулки, езду на велосипеде и укреплять наши сообщества, — сообщили в неофициальном инстаграме отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара.