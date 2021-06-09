Максим Аверин прокомментировал свою работу в Сочи

Артист Максим Аверин на встрече с генеральным директором СКФО Владимиром Кузнецовым

8 июня заслуженный артист Максим Аверин стал художественным руководителем СКФО (Сочинской концертно-филармонического объединения), который включает в себя Зимний театр, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Сочинскую филармонию.

Вчера артист встретился с коллективом филармонии и мэром курорта, однако все дела артист намерен вести из Москвы, а Сочи останется для него все же плацдармом для командировок.

- В Сочи Максим Аверин жить не собирается. Давать на эту тему интервью он намерен не раньше чем через полгода, когда удастся сделать что-то для Сочи – рассказал «КП»-Кубань» директор артиста Николай Коренев.