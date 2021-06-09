Биолог прокомментировал убийство самок благородных оленей в Псебае

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В Мостовском районе выявили факт незаконной охоты на оленей. Там мужчина в зоологическом заказнике «Псебайский» застрелил двух самок оленей. Он нанес министерству природы края особо крупный ущерб на 140 тысяч рублей, злоумышленник хотел продать мясо животных.

- Две оленихи, которых застрелили в псебайском заказнике были беременны. У каждой самки по два эмбриона, так что можно говорить, о том что браконьеры забрали жизнь у шести благородных оленей. Утрата для зоозаказника очень весомая, - рассказал «КП»-Кубань» биолог-охотовед и начальник отдела федерального государственного охотничьего надзора Сергей Зенков.

Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.