22 июня пройдет вебинар от Росреестра о «гаражной амнистии»

Участники смогут задать свои вопросы специалистам в режиме реального времени Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

22 июня в 10:00 в Москве пройдет вебинар Кадастровой палаты на тему «Как воспользоваться гаражной амнистией?». Эта информация будет полезна всем желающим оформить право собственности на гараж.

На вебинаре вы узнаете, какие понадобятся документы, а также получите пошаговую инструкцию для регистрации гаражного объекта. Большое внимание будет уделено обзору основных причин отказа в регистрации права.

В вебинаре примет участие один из авторов закона о «гаражной амнистии» – статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Ведущая вебинара – директор Кадастровой палаты по Нижегородской области Оксана Штейн.

В качестве гостей на вебинаре выступят:

– министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов;

– мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев;

– директор Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» Александр Коробов.

Участник вебинара вправе задавать свои вопросы в режиме онлайн и уточнять полученную информацию.

Присылайте заранее свои вопросы на адрес электронной почты: infowebinar@kadastr.ru

Что? Вебинар по теме: «Как воспользоваться гаражной амнистией?».

Когда? 22 июня в 10:00 (Мск).

Где? Регистрируйтесь по ссылке: https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/175