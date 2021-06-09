Из-за этого дома разгорелся конфликт, который довел до убийства

Сегодня, 9 июня, на улице Просвещения, 81/1 произошла трагедия. Владелец самостроя Вартан Кочьян, который должны были снести, убили двоих служителей закона при исполнении. В распоряжении "КП" - Кубань" есть фото дома, из-за которого расстреляли двоих приставов в Адлере.

Решение о сносе барака было вынесено в прошлом году. Но до сих пор исполнено не было.

С утра, 9 июня, по адресу пригнали строительную технику. Но демонтажники тоже едва унесли ноги от расправы Кочьяна.

Сейчас он в СИЗО и ждет окончания расследования дела, по которому ему уже предъявлены обвинения.