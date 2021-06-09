Директора санатория «Знание» в Сочи обвиняют в медленной передаче имущества

Дмитрий Богданов

30 мая уважаемого жителя города Сочи, директора санатория «Знание» и вице-президента Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи) внезапно объявляют в федеральный розыск, снимают с трапа самолета и вменяют «Превышение должностных полномочий».

Оказалось, что причиной ареста стало затягивание передачи имущества, а именно самого санатория в руки государству, а также неправомерное использование средств.

- Богданов уклонился от передачи имущества, то есть собственно санатория «Знание» в 2016 году. Своими действиями Дмитрий нанес ущерб государству не менее чем на 360 миллионов рублей, - сообщил «КП»-Кубань» источник, близкий с ситуацией.

Однако адвокат Богданова утверждает, что у Следкома нет никаких оснований обвинять его подзащитного. Свою позицию он объясняет тем, что прибыль от деятельности СКК была единственным источником инвестирования комиссии по ликвидации гостиница во всех районах России.

- Дмитрий Богданов закончил ликвидацию и оплатил архивированием всей документации общества «Знание» за все годы работы, - сказал правозащитник.