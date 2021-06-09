Краснодарская сеть аптек вошла в топ-5 крупнейших в России

Фото: Пресс-служба сети аптек "Апрель"

Краснодарская сеть аптек поднялась на четыре позиции в рейтинге крупнейших сетей аптек России по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство Аlpharm.

Оборот компании в первом квартале 2021 года уже составил 15 млрд рублей или 3,95% всего российского рынка розничной торговли медикаментами. Показатель прирос на 25% год к году.

По данным нового рейтинга, за 2020 год аптека собрала 38 млрд выручки (на 33% больше, чем в 2019) и стал абсолютным лидером по открытию новых аптечных подразделений среди всех сетей страны. В апреле 2021 года сеть состояла уже из 2060 аптек с 12000 сотрудников, работающих в 58 регионах России. За 2020 год компания открыла 500 новых точек, а к концу текущего года планируется нарастить их до 3,5 тысяч.

- На 2021 год ставим план выручки в 60 млрд рублей, а целью является лидерство в стране, — прокомментировали в компании.