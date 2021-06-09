Чиновника из Адыгеи будут судить за ущерб природе в 11 млн рублей

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Следком Республики Адыгея возбудил уголовное дело в отношении руководителя учреждения «Стройзаказчик». Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Согласно данным правоохранителей, чиновник допустил незаконную вырубку деревьев на площади в 17,6 гектаров и начал возведение капитального объекта «Водозабор и магистральный водовод к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа». Все это он сделал, чтобы достичь высоких показателей деятельности организации, однако в итоге нанес ущерб государству в 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.