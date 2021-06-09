На Кубани 38% медработников сделали прививку от коронавируса

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В Краснодарском крае вакцины от COVID-19 получили 38% медиков всего региона. В первую очередь лекарство вкололи врачам так называемых «красных зон». Масштабная вакцинация работников сферы здравоохранения началась в конце 2021 года.

- В приоритете были медработники, работающие с пациентами с симптомами COVID-19. На тот момент у нас было 27 ковидных госпиталей, в них лежали около пяти тысяч пациентов, многие из которых были в тяжелейшем состоянии. Конечно, медики и тогда, и сегодня работают в средствах индивидуальной защиты, но самым эффективным щитом от COVID-19 стала вакцина, - сказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, врачи не раздумывали о том, делать им прививку или нет, поскольку именно в «красных» зонах они видели все тяготы страшной болезни. В общей сложность ковидом на Кубани переболели около трех тысяч медиков.