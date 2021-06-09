Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 июня 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 10 июня 2021 намечено сразу в ряде округов курорта. Это связано с плановыми работами на основных сетях и коммуникациях. Они не прекращаются уже минимум полгода.

Благодаря этому местные жители уже забыли о перебоях в подаче электроэнергии. Во время работ на линии специалисты вынуждены временно отключать свет в домах местных жителей.

«КП» – Кубань» выяснила, где будут отключения света в Сочи 10 июня 2021.

В Адлерском районе на улицах Геленджикская, Афипская, Брянская, Липецкая, селе Липники, на улицах Демократическая, Карла Маркса и Бестужева, переулке Бестужева, улицах Просвещения, Кирова (две последние – частично), Демократическая, Старонасыпная и Насыпная, селе Молдовка на улицах Некрасова, Тимашевская, Темрюкская, Мясникяна и Днестровская, селе Бестужевское на улицах Пензенская, Большая, Дубравская, Пастушечья, Тихая, Ветеранов и Главная, СНТ Луч, СНТ Солнечное, СНТ Могнолия, на улицах Лазурная Долина, Брянская, Туманяна, Добровольская, Ивановская и Некрасова, СНТ Связист и Мерседес Центр. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть в санатории Спутник, на улицах Кипарисовая, Малая, Береговая (все три – частично), селе Каштаны, СНТ «Родничок», селе Красная Воля на улицах Володи Ульянов, Краснодонская, Армянская, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская (все – частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», на улицах Земляничная, Персиковая, Красносельская и Амбровая (все – частично), СТ «Горный сад» на улицах Раздольная 2, 20 ГСД 70, 84, Изобильная, Саят-Нова (две последние – частично) переулке Лозовой (частично), улице Транспортная 130, Следопытов СТ «Фронтовик», 3,6, 7, улицах Тепличная 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/1 и Кленовая (частично)..

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 18:00 на улицах Севастопольская 1-50, Параллельная 10,10а, переулке Севастопольский 3/1, улицах Невская 50а, Санаторная (частично), Тоннельная, Пластунская (три последние – частично), Кипарисовая 4А, 8А, 16, переулке Вишневый (частично), СНТ Вишневый, переулках Лавровый и Юртовский (обе – частично), улицах Рахманинова, Виноградная, Пирогова И Высокогорная (все – частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Якорная щель на база отдыха «Прогресс», поселке Головинка на улице Линейная, поселке Верхне Армянское Лоо в переулке Лорийский, улице Краснооктябрьская, поселке Лазаревское на улице Победы 100, поселке Вишневка на улицах Казанская, Майкопская и Республиканская (все – частично), переулках Бородина и Высотный, ауле Тхагапш на улицах Ровная и Кристальная в переулке Целебный.