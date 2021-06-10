В Геленджике насмерть сбили 3-летнего мальчика

Ребенок умер в "скорой"

Смертельная авария случилась 9 июня в 14:05 в Геленджике. На перекрестке улиц Октябрьская и Горького 67-летний мужчина на «Киа Соренто» сбил маму с ребенком, которые переходили по «зебре». 3-летний мальчик скончался по дороге в больницу, мама находится под наблюдением врачей.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, у водителя онкология, перед ДТП он потерял сознание. Эту информацию придется проверить полицейским. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.