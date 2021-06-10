Мэр Краснодара призвал городские сервисы по прокату ограничить скорость самокатов

Мэр призвал городские сервисов по прокату самокатов пойти на встречу Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что накануне один из городских сервисов по прокату самокатов самостоятельно ограничил скорость движения. Глава города призвал остальных последовать такому примеру.

- Конечно, самокаты - это не только прокат. У многих самокат свой собственный, здесь всё зависит только от владельца. Но ограничение по скорости даже для прокатных уже повысит культуру вождения и станет примером для остальных, - написал Первышов.

Мэр также акцентировал, что урегулирование движения средств индивидуальной мобильности должно осуществляться на федеральном уровне. Но при этом отметил, что правильнее - не дожидаться ужесточений и самим обратить внимание на этот вопрос.

- Считаю, что бизнес и власть должны делать встречные шаги. Мы поможем с разработкой схем ограничения скорости в разных районах города. Единую систему велодорожек мы уже делаем. Ставлю задачу также разработать и утвердить регламенты обустройства станций проката, чтобы самокаты не валялись где попало, - добавил Евгений Первышов.