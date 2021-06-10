На Кубани спрос на услугу по выездному обслуживанию вырос почти в два раза

Фото Кадастровой палаты края

В I квартале 2021 года в рамках выездного обслуживания специалисты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю приняли и доставили 9 тыс. пакетов документов на получение различных государственных услуг в сфере оборота недвижимости.

- Всего по стране за первые три месяца 2021 года 77 тыс. пакетов документов на недвижимое имущество было принято и доставлено специалитсами Федеральной кадастровой палаты Росреестра в рамках выездного обслуживания. Это почти на 100% больше показателей аналогичного периода прошлого года, - сообщили в ведомстве.

Количество принятых и выданных запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) снизилось и составило 5,6 тыс. пакетов документов. Связано это с развитием электронных сервисов, позволяющих заказать необходимые документы в режиме реального времени.

В число регионов–лидеров по наибольшему количеству принятых и выданных пакетов документов вошли Саратовская область (10,5 тыс.), Краснодарский (9 тыс.), Алтайский (6,8 тыс.) и Пермский (5,1 тыс.) края, а также Санкт-Петербург (5 тыс.).

- Выездное обслуживание является одним из наиболее удобных и безопасных способов получения услуг Кадастровой палаты. Новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной кадастровой палаты Росреестра существенно упрощает способ подачи заявок и минимизирует объем ввода данных. Владельцы личного кабинета в сервисе смогут получать уведомления о приеме заявки и обратную связь со специалистами Кадастровой палаты», - прокомментировала начальник планового отдела Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Мария Киселева.