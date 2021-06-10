Дети России предпочитают шоколадное мороженое в рожке

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10 июня отмечается Всемирный день мороженого. В преддверии праздника во Всероссийском детском центре «Орлёнок» спросили у детей, какое мороженое они любят больше всего.

Всего участие в опросе приняли 1016 ребят в возрасте от 11 до 16 лет из разных регионов России. Все они — участники 6 смены, которая проходит в «Орлёнке» с 30 мая по 19 июня.

Самым любимым мороженым орлята назвали шоколадное. Его выбрали 53,4% человек. С небольшим отрывом ему уступает пломбир, который предпочли 52,3% детей. На третьем месте оказался фруктовый лёд (38,6%), на четвёртом — фисташковое мороженое (35,3%), а замыкает пятёрку лидеров крем-брюле — за него проголосовали 33,4% опрошенных.

Самой вкусной добавкой к мороженому ребята считают шоколадную крошку (58,2%) и джемы/топпинги (51,1%). На третьем месте печенье (37 %), а вот холодный десерт без добавок предпочитают лишь 19,3% детей.

Что касается формы мороженого, то здесь абсолютным лидером стал рожок, за который проголосовали 65,2% ребят. На втором месте — эскимо с показателем в 45,1%, а на третьем — вафельный стаканчик, его предпочитают 43,9% детей. Четвертое и пятое место досталось брикету (23,2%) и батончику (23%).

Большинство ребят (51,2%) едят мороженое раз в неделю. Варианты «Раз в месяц» и «Каждый день» расположились на втором и третьем местах соответственно. О том, что мороженое вообще не любят, заявили всего 14 человек (1,4%).

«Я больше всего люблю фруктовый лёд и крем-брюле. Ем раз в неделю точно, иногда даже чаще. День защиты детей в «Орлёнке» мы как раз праздновали мороженым — это было очень неожиданно! Поздравляю всех ребят с этим сладким праздником!», — прокомментировала участница шестой смены из Солнечногорска Ксения Шульмина.

Мнения о том, какое мороженое самое полезное, разошлись. Чаще всего ребята называли пломбир, фруктовый лёд и сделанное в домашних условиях. Но были и необычные предположения: угольное, макфлури, ореховое, из кефира и «то, которое вкусное».

Комментарий эксперта: заведующая производством отдела питания ВДЦ «Орлёнок» Светлана Лукьянова.

«Так как дети не очень охотно употребляют молоко, мороженое — это выход из положения. Однако его нужно рассматривать только как лакомство и употреблять не более 100 грамм мороженого один-два раза в неделю. Важно, чтобы оно не содержало растительные жиры и красители.

Лучше делать мороженое самостоятельно в домашних условиях, полезнее всего из фруктов. Например, банан — отличный загуститель и позволяет избежать добавления сахара в продукт. Можно заморозить ягоды и перемолоть их. Такое мороженое можно употреблять хоть каждый день, оно содержит большое количество витаминов.

Если говорить о добавках, то можно добавлять натуральные джемы, а вот, например, арахис в детском питании — табу».