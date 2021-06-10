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Происшествия10 июня 2021 11:03

В Новороссийске срубили 30 краснокнижных деревьев почти на 1 млн рублей

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль

В Абрау-Дюрсо срубили 30 крымских сосен, которые занесёны в Красную книгу России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Неустановленными лицами произведена незаконная вырубка краснокнижных деревьев. Сумма ущерба составила более 950 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас правоохранители ищут причастных к уничтожению сосен. Им грозит реальный срок. Расследование дела продолжается.