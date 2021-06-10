Жительница Сочи нашла в лесу самый дорогой гриб

Фото: lovely_flowers_lazarevskoe.

В начале июня жительница Сочи нашла в лесу один из самых дорогих грибов в мире – черный трюфель. Дороже него только белый.

Женщина показала на видео, как он растет.

- Вот так просто «черный бриллиант», блюда с которыми в ресторанах стоят бешеных денег, растет у нас в Сочи, - рассказывает местная жительница.

Цена таких грибов варьируется от 12 до 40 тысяч рублей за килограмм. Маринованный трюфель может стоить и в единичном экземпляре от десяти тысяч рублей. В ресторанах чаще всего он встречается в виде посыпки к дорогим деликатесам.