На Кубани 46 чиновников краевого министерства скрывали свои доходы

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Прокуратура Кубани провела проверку в краевом министерстве экономики и нашла 46 нарушений. Оказалось, что десятки чиновников с 2018 по 2020 годы скрывали часть своих доходов.

- Общая сумма составила более десяти миллионов рублей. В частности сотрудники не сообщили о владении недвижимостью и более ста банковскими счетами с годовым оборотом от 20 тысяч рублей до 3,6 миллионов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Всех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.